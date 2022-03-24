В Подмосковье установлен перечень видов деятельности в целях импортозамещения

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Депутаты Мособлдумы приняли закон, который закрепляет перечень из 21 вида экономической и предпринимательской деятельности, направленной на импортозамещение в Московской области. Регион будет оказывать финансовую поддержку этим отраслям.

В списке указан 21 вид деятельности в сфере обрабатывающего производства, сельского хозяйства, пищевой промышленности и производства лекарственных препаратов. В их числе выращивание зерновых культур, семян, овощей, производство пищевых продуктов, одежды, электронных изделий.

Регион окажет поддержку производителям, занимающимся указанными видами деятельности. При помощи наращивания производства в этих отраслях планируется преодолеть сложности после введения санкционных мер в отношении России.

Сообщается, что в ближайшее время будет составлен перечень льгот, на которые могут рассчитывать производители.

Рассчитывать на поддержку могут организации и предприниматели, для которых один из указанных видов деятельности является основным, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что столичные предприятия общественного питания готовятся занять место закрывшихся иностранных сетей фастфуда.