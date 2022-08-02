Эксперт рассказал, как изменятся цены на товары при параллельном импорте
Цены на товары при параллельном импорте вырастут примерно на 15–20 процентов. Об этом сообщил член Московского регионального отделения «Деловой России», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк.
— По мнению экспертов и по динамике прихода на рынок товаров через эту торгово-экономическую модель, рост цен имеет место быть. В среднем примерно на 15–20 процентов, потому что в логистической цепочке появляется страна-посредник или ряд посредников, которые также вкладывают в общую цену товара свои издержки, — пояснил он в комментарии РИАМО.
Он отметил, что практика параллельного импорта применяется уже на протяжении долгого времени. Система абсолютно легальна и даже признается правилами Всемирной торговой организации (ВТО).
Российские производители должны быть готовы к тому, что механизм параллельного импорта может быть в скором времени отменен для некоторых групп товаров. Об этом сообщил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров в четверг, 21 июля. Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал «Вечерней Москве», на какие товары это может распространиться.