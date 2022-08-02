Эксперт рассказал, как изменятся цены на товары при параллельном импорте

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Цены на товары при параллельном импорте вырастут примерно на 15–20 процентов. Об этом сообщил член Московского регионального отделения «Деловой России», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк.

— По мнению экспертов и по динамике прихода на рынок товаров через эту торгово-экономическую модель, рост цен имеет место быть. В среднем примерно на 15–20 процентов, потому что в логистической цепочке появляется страна-посредник или ряд посредников, которые также вкладывают в общую цену товара свои издержки, — пояснил он в комментарии РИАМО.

Он отметил, что практика параллельного импорта применяется уже на протяжении долгого времени. Система абсолютно легальна и даже признается правилами Всемирной торговой организации (ВТО).

Российские производители должны быть готовы к тому, что механизм параллельного импорта может быть в скором времени отменен для некоторых групп товаров. Об этом сообщил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров в четверг, 21 июля. Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал «Вечерней Москве», на какие товары это может распространиться.