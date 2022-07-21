Экономист Холод рассказал, параллельный импорт каких товаров могут отменить

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Российские производители должны быть готовы к тому, что механизм параллельного импорта может быть в скором времени отменен для некоторых групп товаров. Об этом сообщил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров в четверг, 21 июля. Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал «Вечерней Москве», на какие товары это может распространиться.

По его словам, параллельный импорт в России будет отменен на те группы товаров, которые будут успешно производить в нашей стране.

— Если Россия имеет перспективы развития того или иного производства, потребности в продукции которого удовлетворяются за счет параллельного импорта, то по мере развития мы будем отменять его. Параллельный импорт — не самая лучшая вещь. Это делается без согласия правообладателя и может испортить с ним отношения. Именно поэтому, если в РФ налаживается производство определенных видов техники или оборудования, то можно отказаться от завоза этих товаров из других стран. С одной стороны, это позволяет не портить отношения с производителями этих изделий из других стран, а с другой — мы не мешаем внутреннему производству свободно развиваться с учетом санкционного давления, — считает экономист.

Холод выразил мнение, что в первую очередь отмена параллельного импорта коснется картонной упаковки для жидких товаров. Однако более сложные изделия, такие как автомобили, продолжат ввозить из других стран.

— Возможно, в ближайшее время будет отменен параллельный импорт картонной упаковки для жидких продуктов питания или колбасных изделий. Этот вид производства можно наладить в России в короткие сроки. Более сложные технологические изделия, например машины или самолеты, требуют больше времени и денег для производства в нашей стране. Их будут ввозить параллельным импортом, — пояснил специалист.

Россия оказалась в особой ситуации, когда мы не можем себе позволить не пытаться развить импортозависимые производства, подчеркнул Холод.

Механизм параллельного импорта был введен в РФ в мае. Предполагалось, что он будет действовать до конца года. Благодаря этому механизму российские производители могут ввозить в страну отдельные товары без согласия на то правообладателя. 11 июля Министерство промышленности и торговли Российской Федерации утвердило изменения в списке товаров для параллельного импорта. Так, перечень был дополнен продукцией брендов Siemens, BMW и Lego.