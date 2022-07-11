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Минпромторг пополнил перечень товаров для параллельного импорта продукцией Siemens, BMW и Lego

Елена Самойлова
Экономика
Минпромторг пополнил перечень товаров для параллельного импорта продукцией Siemens, BMW и Lego
Фото: Пресс-служба Госдумы

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации утвердило изменения в списке товаров для параллельного импорта. Об этом стало известно в понедельник, 11 июля.

Так, перечень дополнен продукцией брендов Siemens, BMW и Lego.

— Изменения носят исключительно точечный характер и связаны как с дополнением перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, брендами, прекратившими поставки в Российскую Федерацию, так и с исключением ряда брендов, возобновивших поставки в Россию. Главным образом речь идет о продукции брендов Siemens, BMW и Lego, которые ранее объявили о полном уходе с российского рынка, — отмечается в сообщении министерства.

Кроме того, изменения коснулись также парфюмерных и косметических средств, станкоинструментальной продукции и аккумуляторов.

28 июня президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в Россию на 2022 год. Отмечается, что в связи с внешними санкциями этот механизм используют для насыщения отечественного рынка в рамках параллельного импорта дефицитными и оригинальными товарами.

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