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Мантуров: Параллельный импорт в России могут скоро отменить по некоторым группам товаров

Георгий Соланович
Общество
Мантуров: Параллельный импорт в России могут скоро отменить по некоторым группам товаров
Фото: Пресс-служба Госдумы

Российские производители должны быть готовы к тому, что механизм параллельного импорта может быть в скором времени отменен для некоторых групп товаров. Об этом сообщил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров в четверг, 21 июля.

— Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение. Вы (производители — прим. «ВМ») готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам (товаров — прим. «ВМ»), когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции, — цитирует Мантурова ТАСС.

Механизм параллельного импорта был введен в РФ в мае и на данный момент действует до конца года. Благодаря этому механизму российские производители могут ввозить в страну отдельные товары без согласия на то правообладателя.

11 июля Министерство промышленности и торговли Российской Федерации утвердило изменения в списке товаров для параллельного импорта. Так, перечень был дополнен продукцией брендов Siemens, BMW и Lego.

Денис Мантуров Россия Импорт
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