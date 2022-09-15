Путин прибыл в Самарканд на саммит ШОС

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В четверг, 15 сентября, российский лидер встретится с зарубежными коллегами, среди которых президент Киргизии Садыр Жапаров, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Ирана Эбрахим Раиси, а также премьер Пакистана Шахбаз Шариф и председатель КНР Си Цзиньпин.

В этот же день пройдет трехсторонний саммит Россия — Монголия — Китай с участием глав государств. На следующий день, в пятницу, Путин примет участие в заседании Совета глав государств ШОС в узком и расширенном составах, где он подробно расскажет о предстоящих задачах организации и мерах по совершенствованию ее деятельности.

Кроме того, 16 сентября, состоится двусторонняя встреча Путина с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Индии Нарендрой Моди и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В завершении всех мероприятий президент России пообщается с российскими журналистами, пишет ТАСС.

По мнению немецкого издания Handelsblatt, встреча Путина с Си Цзиньпином на ШОС станет сигналом для западных государств о том, что Пекин поддерживает Москву. Так, недавняя поездка спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань ухудшила отношения Штатов с Китаем. При этом данный визит укрепил объединение России и КНР в рамках «конкурентной борьбы с Западом».