Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин прибыл в Самарканд на саммит ШОС

Лейла Алиева
В мире
Путин прибыл в Самарканд на саммит ШОС
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В четверг, 15 сентября, российский лидер встретится с зарубежными коллегами, среди которых президент Киргизии Садыр Жапаров, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Ирана Эбрахим Раиси, а также премьер Пакистана Шахбаз Шариф и председатель КНР Си Цзиньпин.

В этот же день пройдет трехсторонний саммит Россия — Монголия — Китай с участием глав государств. На следующий день, в пятницу, Путин примет участие в заседании Совета глав государств ШОС в узком и расширенном составах, где он подробно расскажет о предстоящих задачах организации и мерах по совершенствованию ее деятельности.

Кроме того, 16 сентября, состоится двусторонняя встреча Путина с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Индии Нарендрой Моди и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В завершении всех мероприятий президент России пообщается с российскими журналистами, пишет ТАСС.

По мнению немецкого издания Handelsblatt, встреча Путина с Си Цзиньпином на ШОС станет сигналом для западных государств о том, что Пекин поддерживает Москву. Так, недавняя поездка спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань ухудшила отношения Штатов с Китаем. При этом данный визит укрепил объединение России и КНР в рамках «конкурентной борьбы с Западом».

международный саммит Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Все мнения
О проекте