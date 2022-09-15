Путин встретился с президентом Ирана Раиси на полях саммита ШОС

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин встретился с иранским коллегой Ибрахимом Раиси в ходе поездки на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Их встреча состоялась в четверг, 15 сентября.

Ожидается, что во время диалога российский и иранский лидеры обсудят актуальные международные и региональные вопросы. В частности, речь может пойти о урегулировании ситуации в Сирии и Афганистане, а также обеспечение безопасности на Южном Кавказе.

Отмечается, что еще одной темой разговора станет Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он касается ядерной программы Ирана. По словам помощника российского лидера по международным делам Юрия Ушакова, Москва заинтересована в восстановлении ядерной сделки, которая была утверждена в 2015 году, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Владимир Путин встретился с президентов Киргизской республики Садыром Жапаровым в ходе саммита ШОС. В процессе беседы они обсудили торгово-экономическое партнерство стран.

Президент России прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества. 15 сентября, у российского лидера запланированы встречи с зарубежными коллегами, среди которых президенты Киргизии Садыр Жапаров, Туркмении Сердар Бердымухамедов, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.