Путин встретился с Жапаровым во время визита на саммит ШОС

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин встретился с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в городе Самарканд. Их встреча состоялась в четверг, 15 сентября.

— Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером (Киргизии — прим. «ВМ»). У нас в прошлом году рост был заметный торгового оборота, и в этом году растет, причем очень хорошими темпами, — сказал Путин.

В ходе беседы Путин и Жапаров обсудили торгово-экономическое партнерство стран. Так, российский лидер отметил рост торгового оборота и финансовую поддержку России. Киргизский президент в свою очередь выразил уверенность, что прошедшая встреча поспособствует укреплению дальнейшего сотрудничества Москвы и Бишкека, передает пресс-служба Кремля.

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До этого сообщалось, что Владимир Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества. 15 сентября у российского лидера запланированы встречи с зарубежными коллегами, среди которых президенты Киргизии Садыр Жапаров, Туркмении Сердар Бердымухамедов, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.

По мнению немецкого издания Handelsblatt, встреча Путина с китайским лидером Си Цзиньпином на ШОС станет сигналом для западных государств о том, что Пекин поддерживает Москву. Так, недавняя поездка спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань ухудшила отношения Штатов с Китаем. При этом данный визит укрепил объединение России и КНР в рамках «конкурентной борьбы с Западом».