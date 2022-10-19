Минобороны Израиля отказало Украине в поставках оружия

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Израиль продолжит оказывать поддержку Украине, однако поставлять вооружения не будет «по целому ряду оперативных соображений». Об этом в среду, 19 октября, заявил глава Минобороны еврейского государства Бени Ганц.

— Израиль не будет поставлять Украине системы вооружения по целому ряду оперативных соображений. Мы продолжим поддерживать Украину в рамках наших ограничений, как уже делали в прошлом, — сказал он.

По словам Ганца, Израиль будет придерживаться политики предоставления гуманитарной помощи Украине, передает ТАСС.

16 октября израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай высказал мнение, что Израиль должен начать поставки военной помощи Украине. По его мнению, теперь местным властям необходимо следовать примеру США и остальных стран Североатлантического альянса.

Накануне глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал официальное обращение Киева к Израилю с просьбой предоставить государству системы ПВО. По его словам, украинское руководство активно прорабатывает данный вопрос со странами Евросоюза и США.