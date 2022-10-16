В Израиле предложили начать поставлять оружие Украине

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Израиль должен начать поставки военной помощи Украине. Такое мнение высказал в воскресенье, 16 октября, израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай.

— Сегодня утром сообщили, что Иран передает баллистические ракеты России, — заявил он.

В связи с этим, считает чиновник, у Израиля не должно оставаться сомнений о том, на какой ему быть стороне. По мнению министра, теперь Израилю необходимо следовать примеру США и остальных стран Североатлантического альянса.

До сих пор еврейское государство не предоставляло Украине военной помощи и ограничивалось отправкой Киеву гуманитарных грузов, передает ТАСС.

До этого президент США Джо Байден предупредил своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что его постоянные жалобы на недостаточную помощь от США могут иметь негативные последствия.

Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома отмечает, что украинский лидер продолжает призывать американское руководство и других западных стран поставлять Киеву все больше вооружений.