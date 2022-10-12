WP: Байден велел Зеленскому прекратить жаловаться на недостаточную помощь

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Президент США Джо Байден предупредил своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что его постоянные жалобы на недостаточную помощь от США могут иметь негативные последствия. Об этом в среду, 12 октября, сообщает Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома.

— Байден сказал украинскому лидеру в личной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно, — говорится в публикации.

Издание также замечает, что Зеленский продолжает активно призывать США и другие страны поставлять на Украину все больше вооружений. Однако Киев и так уже получает беспрецедентное количество помощи, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам украинского лидера, он договорился с Олафом Шольцем о срочной встрече «Большой семерки», на которой планирует выступить.

После ударов со стороны России по украинской инфраструктуре киевские власти потребовали от американского лидера Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров.

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Америка вплотную приблизилась к красной линии, продолжая поставлять вооружения на Украину.