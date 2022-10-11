FP сообщил о требовании Киева к Байдену после ударов по инфраструктуре

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После ударов со стороны России по украинской инфраструктуре киевские власти потребовали от американского лидера Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров. Об этом сообщает журнал Foreign Policy.

— Украина хочет, чтобы администрация Байдена избавилась от своей сдержанности и предоставила тактические ракетные системы ATACMS, которые могли бы поражать российские цели на расстоянии 200 миль, — цитирует издание письмо председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, которое адресовано Конгрессу США.

Помимо этого, парламентарий попросил американские власти начать поставлять Киеву истребители F-15 и F-16 с целью создания «беспилотной зоны» и призвал уделить «особое внимание» поставкам ЗРК NASAMS.

До этого посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Америка вплотную приблизились к красной линии, продолжая поставлять вооружения на Украину.

Накануне президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.