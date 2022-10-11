Посол РФ Антонов предупредил США о красных линиях из-за поставок оружия Киеву

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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Америка вплотную приблизились к красной линии, продолжая поставлять вооружения на Украину.

От имени РФ дипломат призвал США и их союзников не пересекать красных линий, к которым они приблизились. Он потребовал перестать накачивать смертоносными вооружениями киевский режим. Антонов заключил: «Это лишь приведет к новым жертвам и разрушениям, дальнейшему затягиванию конфликта».

Посол указал, что Москвой заявления руководства Штатов о намерении поддерживать президента Украины Владимира Зеленского дополнительными поставками ПВН (продукции военного назначения), в том числе новейших образцов воспринимается как очередное подтверждение факта закрепления Америки как участницы конфликта, сообщает ТАСС.

Отношения России и США всегда были сложными, иногда напряженность доходила до серьезного уровня. При этом нынешний кризис особенно непростой, потому что Америка не хочет терять свое влияние на мир и из-за этого не может договориться с РФ. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.