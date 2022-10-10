Зеленский заявил о подготовке срочной встречи G7

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

По словам Зеленского, он договорился Олафом Шольцем о срочной встрече «большой семерки», на которой планирует выступить.

— Договорились с канцлером председательствующей в G7 Германии Шольцем о срочном заседании группы. Запланировано мое выступление, — написал украинский президент в соцсетях.

Он отметил, что обсудил с Шольцем вопрос усиления давления на Москву и помощь в восстановлении поврежденной в результате взрывов инфраструктуры.

В офисе Зеленского подтвердили, что заседание G7 состоится во вторник, 11 октября, передает РИА Новости.

До этого президент Украины записал первое видеообращение после ударов по городам страны. Он отметил, что повреждены энергообъекты по всей стране. По словам украинского лидера, удары направлены на то, чтобы посеять панику и хаос в стране, а также уничтожить ее энергосистему.

Также украинский президент заявил, что по всей Украине работает воздушная тревога.