Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Зеленский заявил о подготовке срочной встречи G7

Анастасия Колоскова
В мире
Зеленский заявил о подготовке срочной встречи G7
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

По словам Зеленского, он договорился Олафом Шольцем о срочной встрече «большой семерки», на которой планирует выступить.

— Договорились с канцлером председательствующей в G7 Германии Шольцем о срочном заседании группы. Запланировано мое выступление, — написал украинский президент в соцсетях.

Он отметил, что обсудил с Шольцем вопрос усиления давления на Москву и помощь в восстановлении поврежденной в результате взрывов инфраструктуры.

В офисе Зеленского подтвердили, что заседание G7 состоится во вторник, 11 октября, передает РИА Новости.

До этого президент Украины записал первое видеообращение после ударов по городам страны. Он отметил, что повреждены энергообъекты по всей стране. По словам украинского лидера, удары направлены на то, чтобы посеять панику и хаос в стране, а также уничтожить ее энергосистему.

Также украинский президент заявил, что по всей Украине работает воздушная тревога.

Украина Владимир Зеленский Президенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте