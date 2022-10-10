Зеленский подтвердил удары по энергообъектам Украины

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский записал первое видеообращение после ударов по городам Украины.

— Утро тяжелое... Десятки ракет, иранские «шахиды». У них две мишени. Энергообъекты — по всей стране. Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Ивано-Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житомирщина, Кировоград, юг, — заявил он.

По словам украинского лидера, удары направлены на то, чтобы посеять панику и хаос в стране, а также уничтожить ее энергосистему, пишет РИА Новости.

10 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в центре города. Уточняется, что всего было слышно четыре взрыва, после чего в городе появился дым. Кроме того, в Киевской области сработала система ПВО. Позже очевидцы опубликовали кадры из центра украинской столицы.

В связи с произошедшим движение поездов по одной из веток метро в Киеве остановили для организации укрытий из-за взрывов в городе. Очевидцы также поделились кадрами, на которых жители города укрываются от обстрелов в киевском метро.

Также украинский президент заявил, что по всей Украине работает воздушная тревога.