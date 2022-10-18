Кулеба анонсировал обращение Украины к Израилю по вопросу поставок систем ПВО

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Украинское руководство во вторник, 18 октября, выступит с официальным обращением к Израилю с просьбой предоставить государству системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Сегодня Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и начать качественное сотрудничество для получения Украиной соответствующих технологий, — сказал он.

Министр добавил, что Киев активно прорабатывает данный вопрос со странами Евросоюза и США. По словам Кулебы, 17 октября он обратился к ЕС с просьбой предоставить новые системы ПВО, передает РИА Новости.

До этого израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай высказал мнение, что Израиль должен начать поставки военной помощи Украине. По его мнению, теперь местным властям необходимо следовать примеру США и остальных стран Североатлантического альянса.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Израиль сделает огромную ошибку, если начнет поставлять оружие на Украину. Такой шаг станет опрометчивым для страны и испортит межгосударственные отношения с Россией, считает он.