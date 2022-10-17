Медведев предупредил Израиль, что поставки оружия Украине разрушат межгосударственные отношения

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Израиль сделает огромную ошибку, если начнет поставлять оружие на Украину. Об этом заявил замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 17 октября.

— Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями, — отметил он.

Такой шаг станет опрометчивым для Израиля и испортит межгосударственные отношения с Россией, написал Медведев в своем Telegram-канале.

Накануне израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что страна должна начать поставки военной помощи Украине. По его словам, у Израиля не должно оставаться сомнений в том, на какой ему быть стороне, поэтому необходимо следовать примеру США и остальных стран Североатлантического альянса.

До этого президент США Джо Байден предупредил своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что его постоянные жалобы на недостаточную помощь от США могут иметь негативные последствия.

Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома отмечает, что украинский лидер продолжает призывать американское руководство и другие западные страны поставлять Киеву все больше вооружений.