«Хорошо, что до них дошло»: почему на Западе заговорили о компромиссах в ситуации на Украине

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Предложения западных лидеров мнений об альтернативных вариантах урегулирования ситуации на Украине могут означать, что для многих из них существуют более важные проблемы. Подобные заявления могут влиять на восприятие ситуации американцами (особенно накануне выборов), однако нередко идут вразрез с внешней политикой Запада. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

По его словам, делающие громкие заявления западные предприниматели не подразумевают при этом поддержку России.

— В американском истеблишменте (прежде всего в бизнесе) есть разные группировки, которые зарабатывают деньги на разных секторах. Кто-то — на военно-промышленном комплексе, и они потирают руки. Сейчас будет перевооружение стран НАТО и других стран на то оружие, которое себя хорошо проявило на Украине. Кто-то, наоборот, строит свой бизнес внутри страны. Как бизнес-инвестор Билл Экман. Илон Маск тоже связывает свою жизнь с США, а не с Европой. У таких людей достаточно широкий кругозор, — рассказал собеседник «ВМ».

Политолог отметил, что иногда лидеры мнений озвучивают идеи о том, что США могли бы заняться не только Украиной, но и другими проблемами. Людей раздражает, что разговоры об Украине идут без конца, заметил специалист.

При этом их предложения мало чем отличаются от того, что предлагала Россия до усугубления кризиса, уверен Светов.

— И Маск, и Экман предлагают отдать Крым России, а все остальное вернуть назад. Чем их предложения отличаются от того, что требует от России Зеленский: вернуться к положению дел на 24 февраля? Что не было сражений, погибших, разрушений, просто вернемся и начнем говорить. Так в декабре 2021 года Владимир Путин предлагал выслушать и принять наши опасения, — отметил специалист.

Многие представители западных элит мечтают о проигрыше России, однако предлагают разные сценарии, подчеркнул политолог. Если глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель говорит о поражении на поле боя, то Экман и Маск предлагают, чтобы Россия согласилась с поражением дипломатическим путем, уточнил эксперт.

Собеседник «ВМ» отметил, что новые заявления западных лидеров мнений могут повлиять на восприятие украинского кризиса гражданами стран Запада. Однако против них может выступить власть.

— Хорошо, что происходит отрезвление и лидеры общественного мнения вроде Илона Маска заговорили об иных вариантах развития событий на Украине, чем нанесение нам поражения. Хорошо, что до них дошло, что Крым надо признавать. Но когда до них дойдет, что и все остальные регионы (теперь уже российские) нужно признать? И, конечно, такие заявления могут повлиять на настрой в США (в том числе в преддверии выборов). Это важные заявления, но такие люди не являются властью. В США богатый опыт затыкания рта олигархам, пытающимся претендовать на власть. Там есть четкое разделение: владеющий огромными деньгами не должен быть у власти, — уверен специалист.

По мнению Светова, с политической точки зрения такие заявления ничего не значат: например, у Илона Маска нет политических амбиций, он понимает, что обладает другой властью. Кроме того, политики легко могут влиять на лидеров мнений. Показательный случай — отказ Маска оплачивать спутниковый интернет Starlink на Украине, после которого он довольно быстро заявил, что продолжит платить, резюмировал политолог.

Американский инвестор Билл Экман предложил в социальной сети Twitter свой план урегулирования конфликта на Украине, потребовав от Киева пойти на уступки России.

— До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские. Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году, — заявил он.