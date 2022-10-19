Американский миллиардер Экман призвал Украину оставить Крым России

Фото: Unsplash

Миллиардер и инвестор из Соединенных Штатов Билл Экман написал в социальной сети Twitter свой план урегулирования конфликта на Украине, потребовав от киевских властей пойти на уступки России.

— До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские. Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году, — заявил бизнесмен.

Также Экман выступил против вступления Украины в НАТО, отметив, что «с каждым новым днем конфликта риск для всего мира растет». Предприниматель подчеркнул, что не видит «более реального пути к миру», сообщает РИА Новости.

17 октября американский предприниматель Илон Маск заявил, что потеря Крыма со стороны РФ якобы станет причиной применения ею ядерного оружия. Он также добавил, что потеря полуострова для России была бы тем же самым, что потеря Гавайев и Перл-Харбора для Соединенных Штатов. Маск назвал «крайне опасными дураками» людей, которые рассуждают о невозможности ядерной войны.