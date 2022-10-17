Маск заявил, что потеря Россией Крыма станет причиной применения ядерного оружия

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что потеря Крыма со стороны России якобы станет причиной применения ею ядерного оружия.

— Крым также имеет критическое значение для национальной безопасности России, так как это южная военно-морская база, — написал бизнесмен в Twitter.

Он также добавил, что потеря полуострова для России была бы тем же самым, что потеря Гавайев и Перл-Харбора для США. Маск назвал «крайне опасными дураками» людей, рассуждающих о невозможности ядерной войны.

По его мнению, если появится риск уничтожения армии России, то в таком случае «она применит ядерное оружие». Тогда НАТО ответит ядерным оружием и цивилизации «придет конец», резюмировал Маск.

До этого сообщалось, что Маск предложил человечеству прекратить целиться в себя ядерным оружием из-за высочайшего риска катастрофы за последние 60 лет. По его словам, возможностями ядерного арсенала России можно уничтожить США и ЕС менее чем за полчаса.