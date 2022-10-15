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Илон Маск рассказал о высочайшем риске ядерной катастрофы за последние 60 лет

Евгений Жуков
В мире
Илон Маск рассказал о высочайшем риске ядерной катастрофы за последние 60 лет
Фото: dmoberhaus / CC BY 2.0

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск предложил человечеству прекратить целиться в себя ядерным оружием из-за высочайшего риска катастрофы за последние 60 лет. Об этом в субботу, 15 октября, бизнесмен написал в Twitter.

— Было бы здорово, если однажды человечество прекратит целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит почти всю жизнь на земле, — отметил Маск.

Он также добавил, что возможностями ядерного арсенала Российской Федерации можно уничтожить США и Европу менее чем за полчаса.

— Но ведь ни один разумный человек не начнет ядерную войну? Проблема этой логики в том, что если бы имели дело с разумными людьми, никакой войны вообще бы не было, — заключил Маск.

После 24 февраля компания Илона Маска SpaceX в качестве «помощи» отправила на Украину около 20 тысяч своих терминалов Starlink. На фоне этого киевские власти комплиментарно отзывались о бизнесмене. Однако недавно отношение к Маску резко изменилось. О том, как американский миллиардер стал врагом официального Киева, — в материале «Вечерней Москвы».

Илон Маск Россия США Ядерное оружие
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