Илон Маск vs Украина: как американский бизнесмен стал врагом официального Киева

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После 24 февраля компания Илона Маска SpaceX в качестве «помощи» отправила на Украину около 20 тысяч своих терминалов Starlink. На фоне этого киевские власти комплиментарно отзывались о бизнесмене. Однако недавно отношение к Маску резко изменилось. О том, как американский миллиардер стал врагом официального Киева, — в материале «Вечерней Москвы».

Мирный план Маска

Первый «удар» по своему имиджу в глазах украинского истеблишмента Маск нанес 3 октября, когда изложил в Twitter свой план по мирному урегулированию конфликта на Украине. В нем значилось четыре пункта:

повторное проведение референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсонщине под наблюдением ООН;

Крым официально станет частью России;

гарантии на обеспечение Крыма водоснабжением;

нейтральный статус Украины.

После этого на миллиардера обрушился шквал критики как со стороны западной «либеральной» общественности, так и со стороны украинских политиков. Бывший посол Украины и вовсе позволил себе перейти на обсценную лексику, написав Маску в том же Twitter: «Fuck off» (от*****).

Свой мирный план бизнесмен сопроводил опросом, в котором пользователям соцсети предлагалось высказаться «за» или «против». В нем приняли участие почти три миллиона человек — идею Маска одобрил 41 процент респондентов.

Фото: Twitter / скриншот

В тот же день на пике ожесточенных дискуссий вокруг своего плана Маск опубликовал еще один опрос.

— Давайте попробуем так: имеют ли жители Крыма и Донбасса право решать, частью какой страны они являются — России или Украины? — обратился предприниматель к пользователям Twitter.

В этот раз голоса распределились противоположным образом: «да» — 59 процентов, «нет» — 41 процент. В ответ на один из выпадов в свой адрес Маск написал, что не верит в победу Украины:

— Население России в три раза больше, чем Украины, так что в тотальной войне победа Украины маловероятна. Если вы беспокоитесь о народе Украины, добивайтесь мира.

Вечером 3 октября из-за негативного финансового отчета акции принадлежащей предпринимателю компании Tesla начали резко падать. Этот факт позабавил обиженную на Маска проукраинскую интернет-общественность: вместе с обвинениями в «работе на русских» ему предложили изменить название компании на TeZla.

Шквал негативных комментариев не запугал Маска. Спустя три дня он написал:

— Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию.

Страсти по «Старлинку»

Новый виток «праведной ненависти» по отношению к Маску со стороны проукраинской общественности имел место уже 14 октября. В этот день принадлежащая бизнесмену SpaceX заявила, что больше не хочет отправлять за свой счет терминалы Starlink на Украину, предложив Пентагону взять на себя соответствующие расходы.

Речь идет о сервисе по предоставлению спутникового широкополосного интернета. С 24 февраля SpaceX передала Украине около 20 тысяч терминалов Starlink на общую сумму в 80 миллионов долларов. С помощью них украинская армия в том числе координирует артиллерийские удары и управляет беспилотниками.

Фото: Twitter / скриншот

Решение SpaceX Маск прокомментировал коротко, памятуя о сообщении Мельника:

— Мы просто следуем рекомендации, — написал он в Twitter.

О том, чем потеря сервиса Starlink обернется для украинской армии, читайте в материале «ВМ».