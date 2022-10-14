«Катастрофа для ВСУ»: чем обернется потеря Starlink для украинской армии

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Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX отказалась финансировать спутниковый интернет Starlink на Украине. О том, чем потеря сервиса обернется для украинской армии, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

— Потеря Starlink станет для ВСУ катастрофой, — говорит собеседник «ВМ». — Через спутниковый интернет они получают разведданные, организовывают сетевую связь между подразделениями и наводят на российские позиции свою артиллерию.

По словам эксперта, спутниковый широкополосный интернет — лучший способ управления войсковыми подразделениями. Технология Starlink похожа на мобильный интернет в обычном смартфоне. Отличие состоит в том, что зону покрытия создают не расположенные на земле вышки, а примерно 40 тысяч спутников на орбите.

На прошлой неделе пленный украинский военный рассказал, что ВСУ используют Starlink на передовых позициях в Донбассе для связи с командными пунктами.

14 октября компания SpaceX, владеющая сервисом Starlink, попросила Минобороны США взять на себя оплату поставок Украине дополнительных терминалов Starlink и финансирование работы системы в интересах киевских властей и военных.

До этого ВСУ пожаловались на перебои в работе сервиса. Проблемы в работе Starlink наблюдались в районах Херсонской и Запорожской областей, а также в районе Харькова.