FT: ВСУ жалуются на перебои в работе Starlink

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Украинские войска жалуются на перебои в работе системы спутниковой связи Starlink, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники в пятницу, 7 октября.

Так, один из высокопоставленных сотрудников правительства Украины заявил, что такие перебои привели к «катастрофическим» потерям связи ВСУ в последние несколько недель, а также вызвали панику среди солдат.

Проблемы в работе Starlink, по данным FT, наблюдались в районах Херсонской и Запорожской областей, а также в районе Харькова. В Киеве предполагают, что причиной проблем в работе могли стать попытки Starlink предотвратить перехват данных российскими силами, передает РИА Новости.

В июле командующий Космическими силами США признал сотрудничество ВСУ с частными космическими компаниями. По словам генерала Джона Реймонда, речь идет о совместной работе украинских войск с коммерческой спутниковой системой Starlink, которая помогала украинским войскам поддерживать линии связи.