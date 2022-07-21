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Генерал США признал сотрудничество ВСУ с частными космическими компаниями

Георгий Соланович
В мире
Генерал США признал сотрудничество ВСУ с частными космическими компаниями
Фото: pixabay.com

Частные космические компании оказывают помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд в четверг, 21 июля.

— Космос имеет решающее значение для ведения современной войны, и мы, безусловно, видели это в этом конфликте. И я бы также сказал, что коммерческое пространство сыграло очень важную роль в предоставлении возможностей, которые были полезны для Украины, — заявил Реймонд.

В материале издания Air Force уточняется, что речь идет о сотрудничестве ВСУ с коммерческой спутниковой системой Starlink, принадлежащей компании SpaceX предпринимателя Илона Маска. Так, Starlink помогала украинским войскам поддерживать линии связи.

До этого жена президента Украины Владимира Зеленского Елена на выступлении в Конгрессе призвала США помочь стране вооружением. Она уточнила, что ее просьба заключается в поставках систем ПВО. Первая леди Украины напомнила о скором уходе Конгресса на каникулы и попросила решить этот вопрос как можно скорее.

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