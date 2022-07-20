Жена Зеленского попросила у США системы ПВО

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Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена на выступлении в Конгрессе призвала США помочь стране вооружением.

— Я прошу о том, чего бы никогда не хотела просить. Я прошу вас об оружии, оружии, которое бы использовалось для защиты своего дома и права просыпаться в этом доме живыми, — сказала супруга главы государства.

Она уточнила, что ее просьба заключается в поставках систем ПВО. Зеленская напомнила о скором уходе Конгресса на каникулы и попросила решить этот вопрос как можно скорее, передает ТАСС.

20 июля глава Пенагона Ллойд Остин заявил, что США уже на этой неделе объявят о предоставлении Украине пакета военной помощи, включающего РСЗО и боеприпасы.

Тем не менее недавно в Пентагоне заявили, что чем больше Украина получает помощи от Запада, тем сильнее растут ее запросы. По словам представителя Пентагона, Киев хочет получить новые ударные вертолеты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которыми обладают партнеры США.

При этом директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник признался, что гуманитарная помощь и оружие, поступающие из стран Запада на Украину, неоднократно распродавались.