США передадут Украине еще четыре комплекса HIMARS

Фото: U.S. Army / Angelo Mejia

США позднее на этой неделе объявят о предоставлении Украине пакета военной помощи, включающего РСЗО и боеприпасы. Об этом в среду, 20 июля, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

— Это будет включать в себя еще четыре системы HIMARS, которые украинцы использовали так эффективно, что ситуация на поле боя изменилась, — передает слова Остина ТАСС.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что в бундесвере осталось лишь немного вооружений, которые можно было бы передать Украине как военную помощь. Она также отметила, что с текущей ситуацией касательно возможностей Германии ознакомлен ее украинский коллега Алексей Резников.

В Пентагоне также заявили, что чем больше Украина получает помощи от Запада, тем сильнее растут ее запросы. По словам представителя Пентагона, Киев хочет получить новые ударные вертолеты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которыми обладают партнеры США.

При этом директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник признался, что гуманитарная помощь и оружие, поступающие из стран Запада на Украину, неоднократно распродавались.