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Министр обороны Германии: У ФРГ заканчиваются ресурсы для помощи Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Министр обороны Германии: У ФРГ заканчиваются ресурсы для помощи Украине
Фото: Pixabay

В бундесвере осталось лишь немного вооружений, которые можно было бы передать Украине как военную помощь. Об этом во вторник, 19 июля, сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

— Мы не можем больше много отдать (техники и оружия — прим. «ВМ») из бундесвера, — заявила она.

Она также отметила, что с текущей ситуацией касательно возможностей Германии ознакомлен ее украинский коллега Алексей Резников. Тем не менее Киев может быть уверен, что Берлин продолжит поддерживать его в силу своих возможностей, передает слова Ламбрехт РИА Новости.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть адаптированы, поскольку они не могут быть аналогичны статье о коллективной обороне НАТО. Гарантии, подчеркнул он, не будут аналогичны тем, которые соответствуют пятой статье договора альянса.

В Пентагоне заявили, что чем больше Украина получает помощи от Запада, тем сильнее растут ее запросы. По словам представителя Пентагона, Киев хочет получить новые ударные вертолеты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которыми обладают партнеры США.

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