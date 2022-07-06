Шольц: гарантии для Украины не могут быть аналогичны статье о коллективной обороне НАТО

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Гарантии безопасности для Украины должны быть адаптированы, поскольку они не могу быть аналогичны статье о коллективной обороне НАТО. Об этом в среду, 6 июня, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

— Вопрос, как это может быть организовано, будет обсуждаться среди стран G7 и тех, кто готов дать (Украине — прим. «ВМ»)такие гарантии безопасности. Германия - одна из стран, которые к ним относятся. Ясно, что они (гарантии — прим. «ВМ») не будут аналогичны тем, которые соответствуют статье пять договора НАТО. Они должны быть адаптированы к конкретной ситуации, — цитирует его ТАСС.

Однако на итоговой пресс-конференции после саммита G7 Шольц рассмеялся после вопроса журналистки о гарантиях безопасности Украине. Участники пресс-конференции также рассмеялись после ответа главы правительства Германии.

В четверг, 30 июня, германский лидер заявил, что западные страны не снимут санкции с России, если она навяжет Украине условия мирного соглашения. При этом читатели немецкой газеты Bild раскритиковали немецкие власти из-за статьи о зарплате политиков ФРГ. По данным издания, канцлер Германии Олаф Шольц получает более 30 тысяч евро.