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Компания SpaceX уведомила Пентагон, что не может оплачивать работу Starlink на Украине

Юлия Курганова
В мире
Компания SpaceX уведомила Пентагон, что не может оплачивать работу Starlink на Украине
Фото: Роскосмос

Компания SpaceX, которая принадлежит американскому бизнесмену Илону Маску, уведомила Минобороны Соединенных Штатов, что больше не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом сообщил в четверг, 13 октября, телеканал CNN со ссылкой на документы.

— Мы не в состоянии далее предоставлять Украине терминалы Starlink или оплачивать работу существующих терминалов в течение неопределенного времени, — сказано в письме, которое директор SpaceX по госзакупкам направил в сентябре в Пентагон.

Также в нем была просьба к ведомству взять на себя оплату поставок Украине дополнительных терминалов Starlink и финансирование работы системы в интересах киевских властей и военных. Уточняется, что в общей сложности речь идет о выделении 124 миллионов долларов до конца 2022 года.

Согласно данным CNN, почти 85 процентов из 20 тысяч предоставленных Киеву терминалов Starlink были оплачены за счет третьих сторон, в том числе властей Соединенных Штатов, Польши и Великобритании. Они же покрывали около 30 процентов расходов, связанных с работой сервиса на Украине.

Украинский военнопленный, боец 103-й отдельной бригады теробороны украинских силовиков Остап Коцюба, рассказал о важности Starlink для ВСУ. По его словам, украинское военные используют Starlink на передовых позициях в Донбассе для связи с командными пунктами.

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