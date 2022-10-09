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Украинский военнопленный рассказал о важности Starlink для ВСУ

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинский военнопленный рассказал о важности Starlink для ВСУ
Фото: Роскосмос

Украинское военные используют Starlink на передовых позициях в Донбассе для связи с командными пунктами. Об этом сообщил боец 103-й отдельной бригады теробороны украинских силовиков Остап Коцюба, который попал в плен ЛНР.

— Starlink если там где-то осколками посекло, сразу провода ремонтировали, паяли. Прилетало, перерубало (осколками — прим. «ВМ»), пытались спаять, отремонтировать, — рассказал он.

По словам военнопленного, бригада силовиков пользовалась данной системой спутниковой связи, чтобы поддерживать коммуникацию командных пунктов на передовой с вышестоящим командованием, что очень помогало для координации на фронте, пишет РИА Новости.

Недавно украинские войска пожаловались на перебои в работе системы спутниковой связи Starlink, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску. Проблемы в работе Starlink, по данным FT, наблюдались в районах Херсонской и Запорожской областей, а также в районе Харькова. В Киеве предположили, что причиной проблем в работе могли стать попытки Starlink предотвратить перехват данных российскими силами.

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