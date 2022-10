Главные мировые палачи: где и за что казнят людей в XXI веке

Фото: shutterstock

Смертная казнь все еще применяется в 55 странах. В прошлом году ей подверглось свыше полутора тысяч человек. О том, где и за что казнят людей в XXI веке, — в материале «Вечерней Москвы».

По данным правозащитной организации Amnesty International, в 2021 году произошло 579 казней в 18 странах, что на 20 процентов превышает показатель предыдущего года. Однако эта статистика не учитывает числа казненных в Китае, так как официальной информации о приговоренных к смерти в этой стране нет. Между тем правозащитники отмечают, что счет погибших от экзекуции в Поднебесной идет на тысячи.

Именно Китай располагается на первом месте в антирейтинге стран по числу казненных. Следом за ним идут Иран, Египет, Саудовская Аравия и Сирия.

Правозащитники отметили четыре самых распространенных метода умерщвления, которые до сих пор практикуются в мире:

обезглавливание;

повешение;

смертельная инъекция;

расстрел.

Среди казненных в 2021 году — 24 женщины. Больше всего женщин за этот период погибло от вышки в Иране (14) и Египте (8), еще по одной — в Саудовской Аравии и США.

Что касается США, то эта страна является единственной западной демократией, где смертная казнь все еще не отменена. На данный момент она применяется в 27 штатах. В прошлом году в США казнили 11 человек.

В России уже 26 лет действует мораторий на смертную казнь. Последний раз в нашей стране ее привели в исполнение в сентябре 1996 года. Однако закон об отмене высший меры наказания с тех пор так и не ратифицировали.

Китай

В КНР информация о смертных приговорах и их исполнении приравнена к государственной тайне, в публичном доступе ее нет. Правозащитники делают выводы о происходящем в Китае на основе собственного мониторинга. Картина выходит печальная.

— В КНР количество вынесенных и приведенных в исполнение смертных приговоров в течение года по-прежнему исчисляется тысячами, — говорится в отчете Amnesty International за 2021 год.

Известно, что смертная казнь в Поднебесной грозит за 46 правонарушений. Среди них есть и те, что не подпадают под категорию особо тяжких по международным законам и классификациям. Чаще всего к вышке приговаривают убийц и торговцев наркотиками.

Число казненных — более тысячи человек (2021 год).

Способ казни — смертельная инъекция, расстрел.

Иран

За последний год число казней в Исламской Республике Иран выросло почти на треть — с 246 до 314 случаев. При этом правозащитники считают, что официальные данные сильно занижены и казненных намного больше. Также они отмечают, что смертные приговоры в стране зачастую выносятся на основе расплывчатых обвинений (например, таких как «ведение войны против бога») и используются как инструмент политических репрессий.

Чаще всего высшая мера наказания выносится за убийство. В Иране существует принцип «кисас» (можно перевести как «око за око»): семья жертвы может потребовать казнить убийцу или предоставить ему помилование в обмен за «дию» — денежную компенсацию.

На втором месте — преступления, связанные с наркотиками. Иранский закон предусматривает неизбежную смертную казнь, если суд признает человека виновным в хранении определенного количества запрещенного вещества.

Также важно отметить, что Иран является «лидером» по числу казненных женщин. Помимо прочего, в этой стране их могут казнить за супружескую измену.

Число казненных — 314 человек (2021 год).

Способ казни — повешение, расстрел, забивание камнями, сбрасывание с высоты.

Египет

В прошлом году количество казней в Египте сократилось почти на четверть — до 83 случаев. Однако в том же году в стране вынесли 356 смертных приговоров.

Точных данных о количестве погибших вследствие казни нет. В Египте многих обвиняемых приговаривают и казнят тайно. Иногда о суде не знают даже близкие члены семьи.

Кроме того, в стране существует практика массовых казней. Часто их жертвами становятся политические заключенные, признания которых, как отмечают правозащитники, «запятнаны пытками».

Число казненных — 83 человека (2021 год).

Способ казни — повешение.

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия, как и Иран, живет по законам шариата. В прошлом году в стране казнили 65 человек. Подавляющее число экзекуций (52) — за убийство, большинство из них (45) — по закону «кисас». При этом 18 казненных были иностранными гражданами.

В Аравии также казнят за адюльтер, колдовство, мужеложство и другие тяжкие нарушения законов шариата.

В то же время правозащитники отмечают, что ситуация со смертными приговорами в стране улучшилась после того, как в 2020 году был введен мораторий на казни за преступления, связанные с наркотиками.

Число казненных — 65 человек (2021 год).

Способ казни — обезглавливание, расстрел.

Сирия

Страна охвачена войной уже более десяти лет и остается почти полностью закрытой для наблюдения со стороны правозащитников или других независимых экспертов.

Из официальных источников известно о массовой казни, которая состоялась в стране 24 октября прошлого года. В этот день в Сирии казнили 24 человека за разведение лесных пожаров. Эти действия власти признали террористическими атаками.

Сирийские законы допускают смертную казнь за госизмену, шпионаж, убийство, торговлю наркотиками и многое другое.

Число казненных — 24 (2021 год).

Способ казни — повешение, расстрел.

Источники: Death sentences and executions 2021, Amnesty International // The surge in death penalty use and the road to abolition, Fair Planet // DPIC.