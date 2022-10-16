30 лет назад Чикатило приговорили к расстрелу: что мешало поймать самого известного советского маньяка

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30 лет назад в октябре 1992 года ростовский суд приговорил к расстрелу серийного убийцу, самого кровожадного маньяка СССР и современной России Андрея Чикатило. На счету «Красного потрошителя», как его называла пресса, по меньшей мере 44 жертвы. «Вечерняя Москва» решила вспомнить фрагменты из криминальной биографии Чикатило, которые в свое время ввели в заблуждение следствие и не позволили своевременно его поймать.

По словам криминалиста Кирилла Иванкова, имя Чикатило давно стало нарицательным, а его зверства вошли во все учебные издания по криминалистике. Образ и характер преступлений убийцы изучаются студентами полицейских школ по всему миру:

— Обстоятельства все время складывались так, что Чикатило удавалось постоянно избежать ситуации, при которой его могли поймать.

Например, всеми известное «Дело дураков», фигурантом которого стал психически больной 19-летний Юрий Каленик, тоже ввело в сильное заблуждение следователей, еще и вызвало разногласия между московской прокуратурой и ростовской, напомнил эксперт:

— Суть этого дела заключалась в том, что психически нездоровый Каленик признался в убийстве и изнасиловании четырех детей и двух неизвестных молодых девушек, которые, как выяснилось впоследствии, были на самом деле жертвами Чикатило. В правдивость этой версии ростовские правоохранители верили еще и по той причине, что некий приятель Каленика — тоже умственно отсталый Шабуров, рассказал после задержания, что вместе Калеником угнал автомобиль и убил детей.

Затем последовали задержания этих лиц и других граждан из дома-интерната для умственно отсталых:

— В Ростове пытались убедить московских коллег, что маньяки найдены и дело можно закрывать, но беда в том, что убийства подобного характера продолжились, а сами арестанты Каленик и Шабуров постоянно путались в показаниях о якобы совершенных ими преступлениях. Они забывали внешность жертв, места убийств, брали на себя преступления, совершенные даже после их ареста.

По словам собеседника «ВМ», все эти обстоятельства позволяли Чикатило оставаться на свободе, разъезжая по командировкам, где он спокойно продолжал убивать.

На след Чикатило милиция вышла после того, как была найдена последняя жертва убийцы — 22-летняя Светлана Коростик, продолжил Иванков:

— Если не ошибаюсь, поисками преступника занимался сотрудник милиции, сержант Игорь Рыбаков, который как раз остановил Чикатило возле железнодорожной платформы Лесхоз. Его смутил внешний вид гражданина, так как в этой местности люди обычно приходили собирать грибы и ягоды, а Чикатило был в парадной одежде — костюме и галстуке.

Рыбаков описывал Чикатило как пожилого безобидного мужчину, но на лице у него были царапины, что тоже заставило правоохранителей заинтересоваться его личностью:

— Известно, что убийца всегда носил с собой портфель, в котором у него был кухонный нож, а иногда останки его жертв. И вот если бы Рыбаков догадался осмотреть в тот день портфель Чикатило, возможно, нашел бы много чего интересного. Но этого не случилось.

Полностью пришли в замешательство следователи, когда выяснилось, что группы крови и спермы, которые обнаруживали на телах жертв, были IV, а у самого Чикатило — II:

— Позже удалось выяснить, что во время исследований эксперт ошибся, указав у Чикатило вторую группу. При повторных анализах оказалось, что у него все же четвертая. И биологические следы на телах принадлежали ему.

Именно эти обстоятельства долгое время заставляли следователей отсекать истинного преступника от поля подозрения, заключил собеседник «ВМ».