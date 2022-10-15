Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Вспоминал детали одного убийства за другим»: cледователь рассказал о поведении Чикатило на допросе

Евгений Жуков
Общество
«Вспоминал детали одного убийства за другим»: cледователь рассказал о поведении Чикатило на допросе
Фото: YouTube-канал Besy Mag

Один из членов следственной группы по делу маньяка Андрея Чикатило, Игорь Надеждин, рассказал о некоторых аспектах уголовного процесса спустя 30 лет после вынесения смертного приговора убийце. Об этом стало известно в субботу, 15 октября.

По словам Надеждина, в первые дни Чикатило не имел желания разговаривать со следователями. Поэтому было принято решение пригласить специалиста из профильного медицинского учреждения.

— Мы сейчас пойдем к человеку — он будет говорить, как в беспамятстве и кошмаре совершал убийства. Твое дело — поддакивать, что такие случаи бывают, — объяснял Надеждин особенности предстоящей беседы психиатру Бухановскому.

В итоге план сработал и маньяк начал давать показания.

— Он вспоминал детали одного убийства за другим, пока психиатр кивал головой. В ходе разговора всплывали новые жертвы, о которых следователи на тот момент и не догадывались, — рассказал член следственной группы.

Чикатило делился нюансами преступлений со специалистами, потому что рассчитывал на диагноз о невменяемости, который спас бы его от смертного приговора. Однако как только преступник начал догадываться, что это его не спасет, начал вести себя неадекватно.

— В суде откровенно прикинулся психом: нес всякий бред, показывал залу свой половой орган и так далее, — рассказал Надеждин.

14 февраля 1994 года приговор о расстреле в отношении Андрея Чикатило был приведен в исполнение, передает Starhit.

В августе продюсер Дмитрий Большаков получил 5,5 года колонии за взятки при съемках сериала «Чикатило». Сотрудники полиции также получили сроки.

Россия маньяк Следствие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте