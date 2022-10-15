«Вспоминал детали одного убийства за другим»: cледователь рассказал о поведении Чикатило на допросе

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Один из членов следственной группы по делу маньяка Андрея Чикатило, Игорь Надеждин, рассказал о некоторых аспектах уголовного процесса спустя 30 лет после вынесения смертного приговора убийце. Об этом стало известно в субботу, 15 октября.

По словам Надеждина, в первые дни Чикатило не имел желания разговаривать со следователями. Поэтому было принято решение пригласить специалиста из профильного медицинского учреждения.

— Мы сейчас пойдем к человеку — он будет говорить, как в беспамятстве и кошмаре совершал убийства. Твое дело — поддакивать, что такие случаи бывают, — объяснял Надеждин особенности предстоящей беседы психиатру Бухановскому.

В итоге план сработал и маньяк начал давать показания.

— Он вспоминал детали одного убийства за другим, пока психиатр кивал головой. В ходе разговора всплывали новые жертвы, о которых следователи на тот момент и не догадывались, — рассказал член следственной группы.

Чикатило делился нюансами преступлений со специалистами, потому что рассчитывал на диагноз о невменяемости, который спас бы его от смертного приговора. Однако как только преступник начал догадываться, что это его не спасет, начал вести себя неадекватно.

— В суде откровенно прикинулся психом: нес всякий бред, показывал залу свой половой орган и так далее, — рассказал Надеждин.

14 февраля 1994 года приговор о расстреле в отношении Андрея Чикатило был приведен в исполнение, передает Starhit.

В августе продюсер Дмитрий Большаков получил 5,5 года колонии за взятки при съемках сериала «Чикатило». Сотрудники полиции также получили сроки.