Пожизненное для «дяди Вити»: как ловили маньяка из Кемеровской области

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В среду, 14 сентября, суд в Кемеровской области приговорил к пожизненному лишению свободы 41-летнего Виктора Пестерникова. В 2021 году он изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц в городе Киселевске. Отбывать наказание мужчина будет в колонии особого режима. Осужденный также обязан выплатить 2,5 миллиона рублей родственникам погибших. О том, как произошла трагедия и как преступника поймали, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Дядя Витя

Две десятилетние девочки пропали в городе Киселевске 6 сентября 2021 года. Они ушли из дома около 8 утра и больше не вернулись. Родители пытались дозвониться до детей и вскоре обратились в полицию и поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Той же ночью волонтеры расклеили около 2500 ориентировок и получили около 500 звонков на горячую линию отряда и телефоны инфоргов. Утром 7 сентября региональный сайт ГУ МВД опубликовал приметы детей: на вид восемь–десять лет, рост 150–160 сантиметров. Обе девочки были русыми и худощавыми. В свою очередь региональный Следком заявил, что из-за исчезновения девочек возбуждено уголовное дело. В Киселевск тут же выехали следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты.

А тем временем весь город стоял на ушах. Весь личный состав сотрудников МВД, волонтеры и неравнодушные граждане искали детей повсюду.

Вскоре появилась информация, что в последний раз школьниц видели в магазине в компании неизвестного мужчины, который покупал себе алкоголь, а девочкам — сладкое. По словам продавщицы, дети называли его «дядя Витя».

Чуть позже в Сети появилось видео, на котором видно, как дети в компании того же мужчины идут в сторону штрафстоянки. Очевидцы сообщили, что видели их там около семи вечера. По словам прохожих, девочки вместе с мужчиной направлялись в сторону торгового центра «Арбат».

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Семечки для голубей

В обед 7 сентября тела пропавших девочек нашли в заброшенном доме, в котором временно проживал 41-летний Виктор Пестерников.

При этом Пестерников является многодетным отцом. Один ребенок уже взрослый, еще двое — подростки. Мужчина считался безработным, но периодически занимался частным извозом.

Вскоре злоумышленника задержали. Выяснилось, что в 2009 году мужчина был осужден на десять лет за изнасилование. Он освободился из тюрьмы около трех лет назад. Суд запретил ему выходить из дома в темное время суток и посещать массовые мероприятия. Также его обязали отмечаться в полиции три раза в месяц. Но мужчина предписания нарушал.

На допросе мужчина заявил, что 6 сентября просто угостил детей сладостями, потом они вместе покормили голубей и разошлись по домам. Но спустя пару секунд признался: изнасиловал и задушил 10-летних детей. Позже он сам привел полицейских на место, где спрятал тела детей.

Уже 9 сентября Следственный комитет предъявил Пестерникову обвинение.

Также СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении ответственных лиц, так как после того, как мужчина вышел на свободу, он должен был находиться под административным надзором с соблюдением определенных ограничений вплоть до апреля 2027 года. Однако при переезде в другой город он не был поставлен на учет в органы профилактики. За эту оплошность сотрудники правоохранительных органов в скором времени предстанут перед судом.

14 сентября 2022 года суд вынес маньяку приговор. Мужчина отправится в колонию особого режима на пожизненный срок.