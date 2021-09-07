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Две десятилетние школьницы без вести пропали в Кузбасской области

Илья Ашуров

Происшествия
Две десятилетние школьницы без вести пропали в Кузбасской области
Фото: sudak.rk.gov.ru

Две десятилетние девочки ушли в школу и пропали без вести в Кузбасской области. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщило ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в городе Киселевске. Школьницы ушли из дома около восьми утра. С тех пор связь с ними потеряна, а их местонахождение не известно.

В МВД уточнили, что одну из пропавших зовут Ульяна. На вид ей 8-10 лет, рост 150 сантиметров. Приметы: светло-русые волосы, стрижка каре, худощавое телосложение, на лице веснушки. На девочке было платье синего цвета и красные кроссовки.

Втору девочку зовут Настя. На вид ей также 8-10 лет, рост 150-160 сантиметров, короткие русые волосы.

— Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемых, сообщить об этом по телефонам: 8-(38464)-2-19-35, 2-37-30 или «02» («102» — с мобильного). Анонимность гарантируется! — говорится в сообщении МВД.

Резонансный случай пропажи ребенка произошел прошедшим летом. 30 июня в Тюмени пропала девочка 2012 года рождения. Она вышла из своего дома по адресу улица Судостроителей и не вернулась. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Также в отношении органов системы профилактики было возбуждено дело о халатности. Позже уголовное дело передали в центральный аппарат СК РФ. Тело школьницы обнаружили в Тюмени 19 августа.

25 августа мужчина, задержанный по делу об убийстве восьмилетней девочки, признался в преступлении.

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