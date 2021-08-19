Тело пропавшей восьмилетней девочки нашли в Тюмени

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В Тюмени обнаружили тело пропавшей ранее восьмилетней девочки. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В настоящее время на месте обнаружения тела ребенка работают сотрудники следствия и криминалисты. Они устанавливают личность погибшей.

До этого сообщалось, что в Тюмени пропала девочка 2012 года рождения. 30 июня она вышла из своего дома по адресу улица Судостроителей и не вернулась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в ведомстве. Также в отношении органов системы профилактики было возбуждено дело о халатности.

Региональные власти объявили о награде в размере полумиллиона рублей за предоставление сведений о местонахождении пропавшей. Через некоторое время МВД заявило о награде в миллион рублей.

Еще одна история, связанная с пропажей человека, произошла в Иркутской области. Мужчина удерживал в заключении 13-летнюю школьницу, предварительно убив ее родственников. Об этом сообщали в пресс-службе Следственного комитета региона. По данным ведомства, находясь в плену у злоумышленника, девочка отправила СМС-сообщение с призывом о помощи своей однокласснице. Та в свою очередь рассказала о случившемся своей маме, которая обратилась в полицию.