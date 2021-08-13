Полиция освободила из плена 13-летнюю школьницу в Иркутской области

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В Тайшете (Иркутская область) мужчина удерживал в заключении 13-летнюю школьницу, предварительно убив ее родственников. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

По данным ведомства, находясь в плену злоумышленника, девочка отправила СМС-сообщение с призывом о помощи своей однокласснице. Та в свою очередь рассказало о случившемся своей маме, которая и обратилась в полицию.

Приехав на вызов, полицейские задержали мужчину. В сарае рядом с домом они обнаружили тела двух родственников девочки — 74-летней бабушки и 48-летнего дяди. На телах были признаки насильственной смерти.

Задержанным оказался 45-летний ранее судимый местный житель.

— Известно, что мать несовершеннолетней ранее была лишена родительских прав. Опекуном ребёнка являлась бабушка (убитая), — говорится в сообщении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Кроме того, следователи проверяют органы опеки на предмет надлежащего исполнения должностных обязанностей.

В прокуратуре Иркутской области сообщили, что расследование данного дела поставлено на контроль.

В среду, 11 августа, 23-летний парень после расставания с 31-летней сожительницей пытался ее отыскать.

Вместе со своими знакомыми 24 и 27 лет он наведался к 22-летней сестре возлюбленной. Мужчины вывезли девушку в лес и потребовали, чтобы она рассказала о местонахождении родственницы. Когда она ответила, что не знает, злоумышленники похитили и ее 23-летнего супруга. После этого они избили мужчину и завладели его автомобилем.

Под угрозами супружеская пара сообщила, что их родственница может находиться в Уфе. Не получив точного адреса, двое похитителей увезли семью в Уфу, где заставили похищенную девушку позвонить сестре и обманным путем выманить ее из дома.

Вскоре семейной паре удалось сбежать и заявить о случившемся в правоохранительные органы. Те, в свою очередь оперативно спасли сестру потерпевшей.

По данному факту Башкирский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также совершенное в отношении двух и более лиц».