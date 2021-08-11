Житель Башкирии похитил семейную пару, чтобы найти возлюбленную

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Сотрудники полиции задержали жителя Башкирии, который похитил несколько человек, чтобы отыскать свою возлюбленную. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По версии следствия, 23-летний парень после расставания с 31-летней сожительницей пытался ее отыскать. Вместе со своими знакомыми 24 и 27 лет он наведался к 22-летней сестре возлюбленной. Мужчины вывезли девушку в лес и потребовали, чтобы она рассказала о местонахождении родственницы. Когда она ответила, что не знает, злоумышленники похитили и ее 23-летнего супруга. После этого они избили мужчину и завладели его автомобилем.

— Под угрозами супружеская пара сообщила, что их родственница может находиться в Уфе. Не получив точного адреса, двое похитителей увезли семью в Уфу, где заставили похищенную девушку позвонить сестре и обманным путем выманить ее из дома. После ее (возлюбленную — прим. «ВМ».) тоже насильно посадили в автомобиль и направились в сторону выезда из города, — сообщается на сайте ведомства.

Улучив момент, когда машина остановилась, супругам удалось сбежать. Они обратились в полицию и заявили о похищении.

Фото: Пресс-служба СК РФ по Республике Башкортостан

Подозреваемый, выехав из города, высадил своего сообщника и направился с возлюбленной в Аургазинский район. По пути он совершил разбойное нападение на продуктовый магазин, откуда похитил продукты и 1,8 тысячи рублей.

На проселочной дороге в Кармаскалинском районе автомобиль заметили сотрудники уголовного розыска. Они задержалипохитителя и освободили женщину.

По предварительным данным, каких-либо других противоправных действий в ее отношении не совершалось. Сообщников мужчины задержали в этот же день. Всех троих заключили под стражу.

По данному факту Башкирский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также совершенное в отношении двух и более лиц».