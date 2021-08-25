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Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени признался в преступлении

Анастасия Волоснова

Происшествия
Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени признался в преступлении
Фото: СК РФ

Мужчина, задержанный по делу об убийстве пропавшей восьмилетней девочки в Тюмени, признался в преступлении. Об этом в среду, 25 августа, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

— Да, мужчина дает признательные показания, но с ним продолжают работать следователи, — сказал собеседник агентства.

До этого в Тюмени пропала девочка 2012 года рождения. 30 июня она вышла из своего дома по адресу улица Судостроителей и не вернулась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Также в отношении органов системы профилактики было возбуждено дело о халатности. Позже уголовное дело передали в центральный аппарат СК РФ. Тело школьницы обнаружили в Тюмени 19 августа.

«Вечерняя Москва» собрала всю информацию, известную на данный момент о 40-летнем жителе Тюмени, которого подозревают в причастности к убийству восьмилетней Насти Муравьевой.

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