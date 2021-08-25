Житель темной комнаты: что известно о подозреваемом в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени

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Следствие подозревает 40-летнего жителя Тюмени в причастности к убийству восьмилетней Насти Муравьевой, которая пропала в конце июня. Как пишут СМИ, он — бывший сотрудник полиции и был знаком с семьей ребенка. «Вечерняя Москва» собрала всю информацию, которая известна на данный момент по делу об убийстве ребенка.

Исчезновение

В конце июня восьмилетняя школьница вышла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. Поиски девочки велись на протяжении полутора месяцев. В них принимали участие сотрудники СК и полиции, волонтеры, а также местные жители. За помощь в обнаружении ребенка в МВД обещали награду в миллион рублей. Вместе с тем было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Отряд добровольцев прочесывал местность практически в ежедневном режиме с утра до ночи. Сам район, где пропала девочка, считается неблагополучным и криминальным, рассказывала телеканалу «Москва 24» волонтер Мария. По ее словам, там проживает большое количество бывших заключенных, которые отбывали наказание, в том числе и по тяжким статьям.

Волонтер добавила, что семью девочки можно считать неблагополучной, так как мать от детей отказалась, а отец и бабушка постоянно пили. По ее словам, в семье Муравьевых четверо детей.

Месяц спустя, 19 августа, тело ребенка обнаружили на берегу озера Оброчное. В СК рассказали, что пакет с останками нашли примерно в двух километрах от дома пропавшей. При этом волонтер Анастасия Михлева рассказала РИА Новости, что участники поисков «эти места прочесывали… и не один раз», но «ничего подозрительного там не было». Как тело оказалось в этом месте, выясняется.

В память о девочке в городе появился стихийный мемориал. В воскресенье, 22 августа, возле него нашли мертвым дядю ребенка. Предположительно, мужчина упал и получил смертельную травму. Правоохранители изъяли записи с видеокамер с места для изучения. Мужчине было немного за 40 лет.

Подозреваемый

Дело об убийстве девочки под личный контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин, потребовав от следователей представить в докладе тщательный анализ имеющихся сведений по всем указанным эпизодам преступлений.

В среду, 25 августа, стало известно, что следователи проверяют на причастность к убийству школьницы 40-летнего местного жителя. По данным СМИ, ранее мужчину не привлекали к уголовной ответственности. Он изготавливал мебель и снимал жилье в пансионате, который находится недалеко от дома погибшей школьницы. Девочка часто приходила туда, чтобы воспользоваться бесплатным интернетом. Вероятно, подозреваемый был знаком с семьей ребенка, но не близко. В момент убийства он мог быть в нетрезвом состоянии. Официального подтверждения этой информации нет.

Как написал Telegram-канал «112», в квартире подозреваемого прошли следственные действия, силовики вынесли из квартиры вещи. При этом месяц назад в помещении спиливали дверь. Проверяли всех жильцов, в частности, брали слюну на анализы, а хозяев этой квартиры найти не могли. Кроме того, вероятно, преступник убил девочку в первый день ее исчезновения.

Кроме того, канал сообщил, что подозреваемый отказался проходить проверку на полиграфе. Мужчина задержан на 48 часов, сейчас его допрашивают следователи. При этом пока есть только косвенные доказательства его причастности к преступлению. После получения результатов ДНК-экспертизы будет принято окончательное решение.

Редакция РБК Тюмень связалась с бывшей владелицей квартиры, в которой задержали подозреваемого. Женщина рассказала, что помещение было разделено на две комнаты — большую и совсем маленькую. В последней не было окон, плотная дверь и толстые стены. Поэтому, если девочка находилась в ней, ее крика бы никто не услышал.

Тюменский портал 72.ru со ссылкой на источник написал, что подозреваемый в убийстве ребенка — бывший сотрудник правоохранительных органов. По данным Телеграм-канала «УМоора», задержанный работал в прошлом спецназовцем и участковым.

Пропавшие дети

Издание URA.ru со ссылкой на выпуск программы Андрея Малахова на телеканале «Россия 1», который был посвящен Насте Муравьевой, рассказало о других фактах исчезновения детей в Тюмени на протяжении 24 лет. При этом в выпуске телепередачи говорилось, что у всех несовершеннолетних была одна отличительная черта — косоглазие. Ввиду этого местные жители предположили, что к преступлениям может быть причастен один и тот же человек.

Вскоре Следственный комитет заявил, что расследует дело о пропаже еще восьми детей в городе. Ситуацию лично контролирует Бастрыкин. Он потребовал от следователей провести тщательный анализ всех материалов СМИ по девяти фактам безвестного исчезновения несовершеннолетних с 1997 года. Тела некоторых из них находили ранее с признаками насильственной смерти.