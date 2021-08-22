Дядя убитой в Тюмени девочки найден мертвым у стихийного мемориала

Фото: sudak.rk.gov.ru

Возле стихийного мемориала в честь восьмилетней девочки, убитой в Тюмени, погиб ее дядя. Об этом в воскресенье, 22 августа, рассказала сестра девочки Татьяна.

— Это произошло вчера, в 04:00. Как говорят свидетели, он упал. Записи с видеокамер есть. Их уже изъяли, будут разбираться. Ему было чуть за 40 лет. Когда состоятся похороны, пока неизвестно. Занимаюсь этим вопросом, — сообщила она порталу «72.ру».

Тело девочки обнаружили в Тюмени 19 августа. На месте происшествия работали сотрудники следствия и криминалисты.

Убитой девочкой оказалась ранее пропавшая школьница. Личность подтвердили сотрудники Следственного комитета.

До этого сообщалось, что в Тюмени пропала девочка 2012 года рождения. 30 июня она вышла из своего дома по адресу улица Судостроителей и не вернулась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Также в отношении органов системы профилактики было возбуждено дело о халатности. Позже уголовное дело передали в центральный аппарат СК РФ.