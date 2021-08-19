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Следствие установило личность убитой девочки в Тюмени

Полина Долганова

Происшествия
Следствие установило личность убитой девочки в Тюмени
Фото: МВД

Сотрудники следственного комитета подтвердили, что тело восьмилетней девочки, которое нашли в Тюмени, принадлежит ранее пропавшей школьнице. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Она рассказала, что тело малышки нашли в четверг, 19 августа, в пакете на берегу озера Оброчное.

Личность погибшей была установлена благодаря первичным следственным действиям, добавили в ведомстве.

Тело пропавшей ранее восьмилетней девочки обнаружили в Тюмени 19 августа. На месте обнаружения убитого ребенка работали сотрудники следствия и криминалисты.

До этого сообщалось, что в Тюмени пропала девочка 2012 года рождения. 30 июня она вышла из своего дома по адресу улица Судостроителей и не вернулась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Также в отношении органов системы профилактики было возбуждено дело о халатности.

Региональные власти объявили о награде в размере полумиллиона рублей за предоставление сведений о местонахождении пропавшей. Через некоторое время МВД заявило о награде в миллион рублей.

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