Дело об убийстве девочки в Тюмени передали в Центральный аппарат СК

Фото: СК РФ

Уголовное дело об убийстве восьмилетней девочки, тело которой обнаружили в Тюмени, будет расследовать Центральный аппарат Следственного комитета России. Соответствующее распоряжение сделал глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе СК РФ.

В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств исчезновения и смерти ребенка. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, отметили в ведомстве.

19 августа сотрудники Следственного комитета подтвердили, что тело восьмилетней девочки, которое нашли в пакете на берегу озера Оброчное в Тюмени, принадлежит ранее пропавшей школьнице — восьмилетней Насте Муравьевой.

Тело пропавшей девочки обнаружили в Тюмени 19 августа. На месте обнаружения убитого ребенка работали сотрудники следствия и криминалисты.

До этого сообщалось, что в Тюмени пропала девочка 2012 года рождения. 30 июня она вышла из своего дома по адресу улица Судостроителей и не вернулась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Региональные власти объявили о награде в размере полумиллиона рублей за предоставление сведений о местонахождении пропавшей. Через некоторое время МВД заявило о награде в миллион рублей.