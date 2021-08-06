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Помог гаечный ключ: что известно о побеге пятерых заключенных из подмосковного изолятора

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Происшествия
Помог гаечный ключ: что известно о побеге пятерых заключенных из подмосковного изолятора
Фото: sxc.hu

Из изолятора временного содержания в подмосковной Истре сбежали пятеро заключенных. Среди них — подозреваемый в покушении на бизнесмена. «Вечерняя Москва» собрала всю актуальную информацию о происшествии и узнала, как такое могло произойти.

Побег

Массовый побег из ИВС произошел ночью 6 августа в промежутке с 02:30 до 05:30. По одной из версий, беглецы просто вышли через заднюю дверь изолятора. Как рассказали в СКР, сделали они это, предположительно, с помощью гаечного ключа, открутив замки.

По информации Telegram-канала Baza, заключенные сломали отсек для передачи еды в двери. После чего они выкрутили дверные винты и сломали замок. Им удалось пройти незамеченными через весь изолятор. На улице они открыли ворота, сломав навесной замок, и покинули территорию ИВС. По предварительным данным, при себе у сбежавших нет оружия: после проверки в изоляторе стало известно, что ничего не пропало.

В Telegram-каналах уже появилось видео побега заключенных. На кадрах видно, как пятеро мужчин идут быстрым шагом мимо жилого дома, расположенного недалеко от следственного изолятора. Время на камере — 02:46.

Видео: Telegram / Baza

В МВД сообщили, что в Истру уже выехала специальная комиссия для установления обстоятельств побега заключенных. Полиция делает все необходимое для определения местонахождения и задержания лиц, совершивших побег.

Кто сбежал

Среди сбежавших — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя, и четверо привлекаемых к ответственности за кражи. Первый — известный обвиняемый. В ноябре прошлого года миллиардер, «колбасный король» Владимир Маругов был застрелен из арбалета в своей бане в Истре. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом коммерсанта, связали Маругова, его жену и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но, когда наряд прибыл на место, бизнесмен был уже мертв.

Вскоре был задержан один из подозреваемых — уроженец Средней Азии Мавриди. При обыске в его квартире правоохранители обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати. После этого обвиняемого заподозрили еще и в мошеннических действиях с квартирами одиноких людей в столичном регионе.

Остальные четыре беглеца — уроженцы Молдавии: Иван Цуркану 1986 года рождения, Александр Бутнару 1991 года рождения, Денис Грозаву 1985 года рождения и Николай Тетеря 1987 года рождения.

Александр Мавриди
1/5
Александр Мавриди
Иван Цуркану
2/5
Иван Цуркану
Денис Грозаву
3/5
Денис Грозаву
Николай Тетеря
4/5
Николай Тетеря
Александр Бутнару
5/5
Александр Бутнару

Проблема безопасности

Как рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, обвиняемые сбежали из изолятора временного содержания на территории отдела полиции. В нем условия пребывания обвиняемых схожи с условиями СИЗО. Однако ИВС не рассчитан на длительное содержание людей (не более 10 дней) и предназначен для размещения в нем до ста человек.

— В СИЗО много народу, мало следственных кабинетов, как правило. А вот уровень безопасности зачастую здесь, в ИВС, ниже. Потому что на меньшее количество людей рассчитано помещение: от 20 до 100 человек максимум. Тут вопрос не только в расслабленности, есть еще нюансы, — сказал он.

По его словам, в последнее время есть тренд: в ИВС людей вывозят из СИЗО для проведения различных следственных действий. Но они должны проходить в СИЗО. Однако правоохранителям так проще и комфортнее работать.

— ИВС зачастую в последнее время призваны разгрузить СИЗО. Негативный тренд, — отметил собеседник «ВМ».

По словам Мельникова, ситуация не меняется из-за отсутствия должного независимого общественного контроля, который мог бы реагировать на подобные нарушения и принимать участие в их разрешении.

— Эти определенные вопросы мы должны поднимать, потому что иначе у нас будут еще побеги. Ничего не изменится...Пока эти события разовые. Но, к сожалению, можем приобрести через некоторое время такую систему, если не изменится в том числе отношение к формированию общественного контроля, в частности, — подчеркнул Мельников.

По факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИВС Истры, где сбежали пятеро человек, подмосковные следователи возбудили уголовное дело. Как сообщило региональное ГСУ СКР, на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводятся осмотры и допросы.

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