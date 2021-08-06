Появились подробности массового побега заключенных из СИЗО в Подмосковье

Фото: Вечерняя Москва

Заключенные сбежали из следственного изолятора в подмосковной Истре при помощи гаечного ключа, который они использовали для взлома дверных замков в спецприемнике. Об этом в пятницу, 6 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, побег произошел около 4 часов утра. Выбраться из изолятора заключенным удалось через спецприемник.

— Среди сбежавших Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и в лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи, — рассказала Врадий.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила «ВМ», что в Истру уже выехала специальная комиссия для установления обстоятельств побега заключенных.

— В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления местонахождения и задержания совершивших побег, — заключила Петрова.

По информации Telegram-канала Baza, при себе у сбежавших нет оружия: после проверки в СИЗО стало известно, что ничего не пропало.

Один из сбежавших — Александр Мавриди — проходит подозреваемым в деле об убийстве предпринимателя Владимира Маругова. Бизнесмен был застрелен из арбалета в своем подмосковном доме в ноябре 2020 года. По версии СК, убийство произошло с целью ограбления.