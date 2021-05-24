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«Альтернативный способ»: какие заключенные будут работать на стройках вместо мигрантов
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

«Альтернативный способ»: какие заключенные будут работать на стройках вместо мигрантов

Марина Найденкова

Общество

Заключенные, которые будут работать вместо трудовых мигрантов, в том числе на крупных стройках, не представляют угрозы для обычных граждан. Они приговорены к принудительным работам за нетяжкие преступления. Сегодня в регионах страны функционируют исправительные центры, из которых заключенные ездят на работу даже в общественном транспорте. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Ева Меркачева.

По словам правозащитницы, привлекать заключенных к труду, который выполняют сегодня мигранты, — хорошая и правильная идея. В таких работах будут задействованы граждане, отбывающие наказание в исправительных центрах, то есть приговоренные к принудительным работам не по тяжким статьям.

— У нас есть принудительные работы. Это «альтернативный способ» наказания. Достаточно большое количество людей наказываются именно им. Я еще ни от одного осужденного не слышала: «Не надо принудительных работ — я лучше в колонию пойду». Все рады, что им дали этот вид наказания. Исправительные центры уже появились во многих регионах, — говорит Меркачева.

По ее словам, заключенные каждый день идут или едут на трамвае, например, из специального учреждения на работу, трудятся, а потом возвращаются обратно. Задача центра — проследить, чтобы по дороге с заключенным ничего не произошло, оказать ему сопровождение при необходимости, а также проконтролировать выполнение им работ.

Приговоренные к исправительным работам граждане трудятся в государственных и коммерческих предприятиях. Они получают зарплату, часть которой поступает в доход государства и на погашение исков, если они есть: на руки заключенным выдается немного.

— Говорить о том, что они опасны, не приходится: им бы дали колонию общего режима, они были бы закрыты, а так их все равно выпускают. Заключенные ко всему прочему прекрасно понимают, что если их работа будет некачественной или они что-то натворят, то это сразу реальный срок, — говорит Меркачева.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников высказал идею об активном использовании заключенных в тех трудовых областях, в которых, как правило, задействованы мигранты.

Глава Министерства юстиции РФ Константин Чуйченко, в свою очередь, назвал такую идею правильной.

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