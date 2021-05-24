Глава Минюста прокомментировал идею замещения трудовых мигрантов заключенными

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Глава Министерства юстиции РФ Константин Чуйченко считает правильной идею о замещении трудовых мигрантов заключенными. Об этом он заявил в ходе встречи с журналистами в Хабаровске.

— Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу, — цитирует Чуйченко РИА Новости.

По его словам, России очень интересны масштабные инвестиционные проекты, в которых численность заключенных, отбывающих наказание в виде исправительных работ, будет составлять более тысячи человек.

Политик добавил, что на сегодняшний день в таких проектах, как правило, задействованы около ста человек.

Кроме того, по мнению главы Минюста, исправительные центры позволят реализовать заключенным свое право на замену наказания. Он уточнил, что на сегодняшний день в России около 180 тысяч осужденных отбывают наказание в виде лишения свободы.

Чуйченко подытожил, что в настоящий момент в России есть всего восемь тысяч мест, на которых осужденные могут заниматься исправительными работами вместо отбывания наказания. На данный момент вопросом расширения исправительных центров активно занимается ФСИН.

Напомним, ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников высказал идею об активном использовании заключенных в тех трудовых областях, в которых, как правило, задействованы мигранты.

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