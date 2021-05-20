Директор ФСИН предложил заменить трудовых мигрантов заключенными

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Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил чаще использовать заключенных на тех работах, при которых задействуют трудовых мигрантов.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин на встрече с властями Узбекистана и Таджикистана обсуждал вопрос, касающийся притока мигрантов в регионы РФ, где не хватает рабочей силы.

— Ну вот мы реально можем предоставить (рабочую силу — прим. «ВМ»), — сказал Александр Калашников.

По его словам, для заключенных это «будет не ГУЛАГ, а новые достойные условия».

Глава ФСИН добавил, что заключенные будут работать в рамках общежития, они также будет получать достойную зарплату, передает РИА Новости.

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