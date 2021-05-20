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Директор ФСИН предложил заменить трудовых мигрантов заключенными
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Директор ФСИН предложил заменить трудовых мигрантов заключенными

Виктория Родимкина

Общество

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил чаще использовать заключенных на тех работах, при которых задействуют трудовых мигрантов.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин на встрече с властями Узбекистана и Таджикистана обсуждал вопрос, касающийся притока мигрантов в регионы РФ, где не хватает рабочей силы.

— Ну вот мы реально можем предоставить (рабочую силу — прим. «ВМ»), — сказал Александр Калашников.

По его словам, для заключенных это «будет не ГУЛАГ, а новые достойные условия».

Глава ФСИН добавил, что заключенные будут работать в рамках общежития, они также будет получать достойную зарплату, передает РИА Новости.

Читайте также: Число заключенных в России снизилось вдвое за последние десять лет

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