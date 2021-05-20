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Число заключенных в России снизилось вдвое за последние десять лет
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Число заключенных в России снизилось вдвое за последние десять лет

Виктория Родимкина

Общество

Количество людей, которые находятся в учреждениях уголовно-исполнительной системы России, в период с 2010 по 2021 год сократилось в два раза. Об этом рассказал директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников в четверг, 20 мая.

По его словам, за десять лет число заключенных снизилось с 860 тысяч до 483 тысяч.

— В результате совершенствования уголовной политики, которая расширила возможности применения альтернативных уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, численность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, последовательно снижается, — сказал Калашников.

Он пояснил, что связанные с переполнением следственных изоляторов проблемы намерены решать в течение двух следующих лет. Директор ФСИН отметил, что наиболее проблемными регионами в этой сфере на сегодняшний день остаются Крым и Татарстан, сообщает ТАСС.

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